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Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Adana’da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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