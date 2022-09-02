Yozgat’ta feci kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı | 3 ölü 1 yaralı
YAŞAM DHA
Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü bariyerine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta yaşanan kaza, saat 07.00 sularında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi.
YOZGAT'TA FECİ KAZA! 3 ÖLÜ 1 YARALI | VİDEO
Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı.
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