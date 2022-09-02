Yozgat’ta feci kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı | 3 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı.