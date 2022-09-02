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İstanbul’da dehşet anları! Kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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İstanbul’da dehşet anları! Kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul’da  aralarında husumet bulunan kuzenlerden biri diğerini takip ederek sokak ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşanan olay, 28 Ağustos Pazar günü Kestanelik Mahallesi Karacaköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Susa aralarında husumet bulunan kuzeni Adem Çetin'in Kestanelik Mahallesi'nde olduğunu öğrendi. Mahalleye giden Susa, kuzenini takibe başladı. Uygun anı bekleyen zanlı, takip ettiği kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Açılan 8 el ateş sonucu bacaklarından ve kalçasından yaralanan Adem Çetin yere yığılırken, kuzen Adem Susa kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çetin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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