İstanbul’da dehşet anları! Kuzenine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çetin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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