Türkiye bu mucizeyi konuşuyor! 18 yıldır görmediği ailesini Esra Erol’da programında buldu
atv’de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istemişti.
Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu.
Dünkü canlı yayında ise Esra Erol'un Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası canlı yayındaydı.
Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü.
Baba Hikmet, "Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddedilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun." diyerek geçmişte yaptığı hatadan dolayı Kadir'den özür diledi.
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