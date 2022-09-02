Türkiye bu mucizeyi konuşuyor! 18 yıldır görmediği ailesini Esra Erol’da programında buldu

Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü.

Baba Hikmet, "Çaresiz kaldım hastaydım. Sizin hayatınızı düşündüğüm için çocuk esirgemeye bırakmak zorundaydım. Yoksa sizi yaşatamazdım. Beni istemeyebilirsin, reddedilirsin ama ne kadar istemesen de sen benim oğlumsun." diyerek geçmişte yaptığı hatadan dolayı Kadir'den özür diledi.