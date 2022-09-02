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Antalya’da korkutan yangın! Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Antalya’da korkutan yangın! Yerli ve yabancı turistler tahliye edildi

Antalya’da bir otelin çatısında yangın çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, otelde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir neden ötürü yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, itfaiye erlerine ilk yardımda bulundu.

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor.

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