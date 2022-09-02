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İstanbul’da hırsıza meydan dayağı kamerada!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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İstanbul’da hırsıza meydan dayağı kamerada!

İstanbul’da bir sitenin bahçesine girerek demir korkulukları sökmeye çalışan hırsızlık şüphelileri vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü. 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İSTANBUL'DA HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA! VİDEO TIKLA İZLE

Alınan bilgilere göre, 3 hırsızlık şüphelisi site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken vatandaşa yakalandı.

Şüpheliler kaçarken vatandaşlar kovalamacaya başladı. Kaçan şüphelilerden birisi yine daha önce telefonunu çaldığı iddia ettiği adam tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelisine tekme tokat meydan dayağı atıldı.

4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, "Daireye girmeye çalışmışlar. Gündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler. Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor" dedi.

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