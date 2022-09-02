İstanbul’da hırsıza meydan dayağı kamerada!

Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, "Daireye girmeye çalışmışlar. Gündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler. Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor" dedi.

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