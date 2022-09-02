Sayıları her yıl artıyor! Yılanların yuva yaptığı evlerde huzur yok
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi, Samanyolu köyüne bağlı İnanlı mezrasındaki evlerde, yılanlar yuva yaparak halkı tedirgin ediyor. Yetkililerden yardım isteyen mezra halkı, Özelikle çocukların çok etkilendiklerini ve korktuklarını belirttiler.
Mezra halkını sabahlara kadar uyutmayan yılanların temizlenmesi için, Tarım müdürlükleri, Afat ve diğer kurumlara başvuran köylüler için çözüm aranıyor.
Her gün 3 veya 4 tane yılan gören köylüler, evlerinde sık sık tezek yakarak dumanla yılanları kovmaya çalışıyorlar.
Yetkililerden yardım isteyen mezra halkı, Özelikle çocukların çok etkilendiklerini ve korktuklarını belirttiler.
Konu ile ilgili konuşan köy halkından Cihan Arslan evlerinde 6 yılan olduğunu bunlardan 2 tanesini öldürdüklerini ve yılan sayılarının her yıl artığını belirtti.
Arslan, yılan konusunda bir çözüm bulunamaması durumunda köylülerin evlerini taşıyacaklarını belirtti.
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