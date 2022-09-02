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Defalarca kafasını yumrukladı! Gözü dönmüş sevgilinin elinden mahalleli kurtardı: Şikayetçi olmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Defalarca kafasını yumrukladı! Gözü dönmüş sevgilinin elinden mahalleli kurtardı: Şikayetçi olmadı

Güngören'de 17 yaşındaki R.K.'yı bıçak tehdidiyle sokağa çıkarıp kafasına yumrukla vuran B.E.D., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, R.K.'nin şikayetçi olmayacağını bildirmesi üzerine geri döndü. Mahalle sakini, "Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor" dedi.

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