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Sivas'ta feci kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Sivas’ta feci kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saat 00.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek A Haber'e yaptığı açıklamada kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaralının ise durumunun ağır olduğunu paylaştı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı. Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

İŞTE KAZA BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

MİNİBÜS DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU

A Haber'e konuşan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı minibüstekilerin düğünden döndüğü belirtilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisini de paylaştı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek A Haber'e yaptığı açıklamada yaralıların hepsinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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