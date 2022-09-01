Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Büyük panik ve korkuyu bir anda yaşayan mahalle ve bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aynı zamanda boş mermi kovanlarında da çalışma gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı, maddi hasarın yaşandığı olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.