31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağanak yağış kesintisiz sürecek! Yeni ay yağmurla başlayacak! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Sağanak yağış kesintisiz sürecek! Yeni ay yağmurla başlayacak! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
Sağanak yağış kesintisiz sürecek! Yeni ay yağmurla başlayacak! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkisini artıracağı ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanağın görüleceği ifade edildi. Ayrıca vatandaşlardan olası su baskınları ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları istendi. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken olası dolu yağışlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Diğer yandan İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış trafiğe neden olurken yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı belirtildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDE ALARM VERİLDİ

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI KARADENİZ'DE DE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALACAK

31.08.2022 Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış sonrası D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçümlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda da saat 16.30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA