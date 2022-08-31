Sağanak yağış kesintisiz sürecek! Yeni ay yağmurla başlayacak! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

BATI KARADENİZ'DE DE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.