Önlük giyip boynuna stetoskop taktı! İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü
Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen Serkan A., doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil servisinin önünde bir süre bekleyen şüpheli, kendisini doktor olarak tanıtarak içeri girdi. Hastane personelinin şüphelenmesi üzerine Serkan A.'nın doktor olmadığı anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi.
İNŞAAT İŞÇİSİNİN DOKTORCULUK OYUNU KISA SÜRDÜ | VİDEO TIKLA İZLE
Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil servis önünde beklemeye başladı.
Acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.
Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi.
Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şahıs yakayı ele verirken, Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi.
Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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