Önlük giyip boynuna stetoskop taktı! İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü

Acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.