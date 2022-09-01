Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı hastaneye yatırıldı
YAŞAM DHA
Elazığ'da işlettiği markette farklı zamanlarda gelen müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki U.M. , savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu.
Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.'nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.
U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.'nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.
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