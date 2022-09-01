İstanbul’da dehşet! 18 yıllık eşini bıçakla ağır yaraladı
YAŞAM DHA
İstanbul’da bri adam tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı eşin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde dün saat 10.30 sularında 4 katlı binanın birinci katında oturan 45 yaşındaki Hamdi Azbay ile 18 yıllık eşi 35 yaşındaki Alev Azbay arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Hamdi Azbay, eşini iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hamdi Azbay ise gözaltına alındı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alev Azbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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