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Bartın’da yolcu otobüsü kanala devrildi! Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Bartın’da yolcu otobüsü kanala devrildi! Yaralılar var

Bartın'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak kanala devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Otobüsteki yolcular kırılan ön camdan tahliye edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da yaşanan kaza, saat 08.00 sularında, Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan 17 yolcusuyla Bartın'a gelen Remzi Arabacı yönetimindeki 50 DK 195 plakalı otobüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajda elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye geldi.

Otobüsteki yolcular kırılan ön camdan tahliye edildi. Kazada yaralanan 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kanala devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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