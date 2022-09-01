İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağmur yağacak! Meteoroloji ve AFAD gün vererek o illeri açıkladı
Meteoroloji ve AFAD İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı yaptı. 5 günlük hava durumu raporunda sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği belirtildi. İstanbul'da hafta boyunca yağışlı havanın olacağı açıklanırken, İzmir ve Ankara'da güneşli hava hakim olacak. AFAD ise birçok il valiliğine tedbir mesajı gönderdi.
AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bögelerini sağanak yağmurlara karşı uyardı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR YAĞACAK! VİDEO TIKLA İZLE
Söz konusu 2 bölede yaşayan milyonlarca vatandaşın sel ve su baskınlarına karşı da tedbirli olmakları gerektiği belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunun da yağmurlu geçeceğini belirtti.
AFAD, yurttaşları da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırdı. Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyardı.
DOĞUDA SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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