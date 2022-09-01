İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Peruklu vurgunda şoke eden savunma
İstanbul’da 40 yaşındaki iş kadını D.K.’nın kılığına girip bankaya giden dublör kadın hesaptan 500 bin lira çekti. D.K.’nın banka ile irtibatlı cep telefonunun da sahte kimlikle iptal edildiği ardından da şüpheli Ayşe A.’nın makyaj yapıp peruk takarak D.K.’ya benzeyerek bankadaki paraları çektiği öğrenildi.
İstanbul'da yaşanan olay, geçen hafta Fatih ilçesinde meydana geldi. İddialara göre iş kadını D.K. 25 Ağustos günü, muhasebecinden bir telefon aldı. Gelen telefonda hesaplarından aynı gün içinde yüklü miktarda para çekildiğini ve çekim işleminin de kendisi adına yapıldığını söyledi. D.K. parayı kendisinin çekmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen bankayı aradı ve durumu da polislere bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro dedektifleri bankadan kamera görüntülerini isteyip inceledi. Yapılan incelemelerde D.K.'ya birebir benzeyen bir kadının elinde kimlikle gelip parayı çektiğini tespit etti.
"BORCUM VARDI DUBLÖR OLDUM"
Sabah'ın haberine göre, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bankaya gelen kadının aslında makyaj ve perukla D.K.'ya benzemeye çalışan şüpheli Ayşe A. olduğunu tespit etti. 26 Suç kaydı olan şüpheli dublör Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; "Borcum vardı işi teklif ettiler yaptım" dediği öne sürülen Ayşe A.'nın olayı tek başına planlamadığı tespit edildi.
KAFEDE PARALARI BÖLÜŞTÜLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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