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Bayburt'ta feci kaza: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Bayburt’ta feci kaza: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü İsmail Koz hayatını kaybetti. Koz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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