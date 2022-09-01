CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan FETÖ ve PKK’dan atılan KHK’lılara af mesajı!

Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" dedi. Tepki çeken açıklamalar sonrasında Gazeteci Murat Özer A Haber ekranlarında bu vaadi değerlendirdi.

"BU PROBLEM 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI"

Murat Özer Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" açıklamarıyla ilgili olarak "Aslına bakarsanız sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadelede nasıl bir rol üstleneceği hep gündemdeydi ve merak konusuydu. Terörle mücadele ve kutuplaştırıcı dil sorununun nasıl çözüleceği CHP ve Millet İttifakı için önemliydi. Bu problem aslında 15 Temmuz gecesi başladı. Aslında ülkemize saldırı girişiminde bulunulduğunda kaldığı yer terör örgütü mensupları tarafından basılmıştı. Darbecilerin eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Kılıçdaroğlu bundan sonra da ekranlara çıkarak bunun bir tiyatro olduğunu gerçek anlamda darbenin iktidar tarafından yapıldığını aktardı.