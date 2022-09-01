CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ ve PKK'dan atılan KHK'lılara af mesajı!
Terör örgütleri FETÖ ve PKK ile bağlantıları ortaya çıkanlar kamudaki görevlerinden ihraç edilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada KHK'lılara mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları tepki çekti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekti.
Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" dedi. Tepki çeken açıklamalar sonrasında Gazeteci Murat Özer A Haber ekranlarında bu vaadi değerlendirdi.
"BU PROBLEM 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI"
Murat Özer Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz" açıklamarıyla ilgili olarak "Aslına bakarsanız sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadelede nasıl bir rol üstleneceği hep gündemdeydi ve merak konusuydu. Terörle mücadele ve kutuplaştırıcı dil sorununun nasıl çözüleceği CHP ve Millet İttifakı için önemliydi. Bu problem aslında 15 Temmuz gecesi başladı. Aslında ülkemize saldırı girişiminde bulunulduğunda kaldığı yer terör örgütü mensupları tarafından basılmıştı. Darbecilerin eskortluğunda Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Kılıçdaroğlu bundan sonra da ekranlara çıkarak bunun bir tiyatro olduğunu gerçek anlamda darbenin iktidar tarafından yapıldığını aktardı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI AFFEDİP MAAŞ ÖDEMEYİ VAADEDİYOR"
FETÖ'ye karşı herhangi bir mücadeleye girişmeyeceğini bu çıkışları ile biliyorduk. KHK'lılarla ilgili şu ifadeleri vardı hatırlarsınız. Hiç kimsenin yargı süreçlerine bakmaksızın isterlerse hüküm giysinler hepsinin affedileceği ve çalışmadıkları günlerin maaşlarının tazmin edileceğini açıkça söylemişti. Kim bunlar 15 Temmuz gecesinde darbeye silahla iştirak etmiş, doğrudan silah kullanan ya da doğrudan FETÖ içerisinde etkili isimlerden oluşuyor. Yani doğrudan terör örgütü mensubu olan kişiler.
"PKK'YA DESTEK VEREN AKADEMİSYENLERE DE AYNI VAADİ YAPTI"
Özellikle hendek terörü esnasında PKK terör örgütüne destek için bildiri yayınlayan akademisyen olarak bilinen kişiler de atılmıştı. Onların da FETÖ'cülerle birlikte görevlerine iade edileceklerini söylüyor. Gerçekten de önümüzde ciddi bir güvenlik zaafiyeti söz konusu. Bu haliyle 15 Temmuz gecesi bedel ödemiş olan kitlelerden nasıl oy isteyeceğini anlamak gerçekten güç.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...
- Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları öğren! Öğretmen ataması CANLI YAYIN İZLE...
- e devlet sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları sorgula! T.C. Kimlik no ile 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları öğren!
- 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
- Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?
- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?
- 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?