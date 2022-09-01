İzmir’de korkunç kaza! Otomobil çekiciye çarptı | Anne öldü 3 çocuğu yaralandı
YAŞAM DHA
İzmir'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 çocuğu ise yaralandı. Feci kaza sonrası Neslihan Evirgen'in cenazesi morga kaldırılırken, çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de yaşanan kaza, saat 08.30 sularında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi.
Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 48 YY 625 plakalı çekici kamyonete arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan Neslihan Evirgen'in öldüğünü belirledi.
Evirgen'in kazada yaralanan çocuklarından B.E. ve M.U.E. Selçuk Devlet Hastanesi'ne, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evirgen'in cenazesi de morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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