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İzmir’de vahşet! 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda

İHA
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Giriş: 31.08.2022 09:50
İzmir’in Konak ilçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
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