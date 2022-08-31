31 Ağustos 2022, Çarşamba
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İzmir’de vahşet! 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
İzmir’in Konak ilçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.