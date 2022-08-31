Adana’da kavga! 1 kişi ağır yaralı

Öte yandan yaralının yanında bıçak ve budama makası bulan polis ekibi, yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulmenaf T.'nin, bir hırsızlık olayına karışıp, bundan dolayı bıçaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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