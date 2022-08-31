İstanbul’da dehşete düşüren olay! Elektrikli scooter çarptı bitkisel hayata girdi

"BU ÇOCUKLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Kazaya neden olan gençlerden şikâyetçi olduklarını söyleyen Pazarcıklıer, "Çocuklar iki gün sonra yakalandı. Ertesi gün savcılığa götürüldü. Denetim ile serbest bırakıldı. Şu an denetimli serbestler. 15 yaşında iki çocuk. Üstüne düşen iki çocuk scooter ile beraber. Bu çocuklardan şikayetçiyiz. Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli. Kullanan çocuklar 14- 15 yaşında. Ehliyetleri yok. Bu cihazların bir denetimi yok. Bin bin firmasının kiralattığı bir cihaz. Bu cihazların kaldırılmasını istiyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"ESKİ BİR KOMŞUMUZ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Kazada yaralanan yaşlı adamın eski komşusu olduğunu fark eden Emre Demir, "Amcamız yolda yürürken scooter amcaya çarptı. Amca bir anda yere düştü. Ondan sonra çocuklar kaçtı. Ben o an müşteriler ile ilgileniyordum. Yoğun bir kalabalık oluştu. Sonra gidip baktık, eski bir komşumuz olduğunu fark ettik. Elimizden geldiği kadar ilgilendik, yakınlarına haber verdik. Amcanın durumu ağır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" şeklinde konuştu.