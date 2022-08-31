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3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

İstanbul'da yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan eski sevgilisinin kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek yardım istemişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa K., adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sesini duyuran Melek Bezaroğlu, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek Mustafa K.'nın tutuklanmasını istemişti.

3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

Melek Bezaroğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada eski sevgilisi Mustafa K. farklı numaralardan mesaj atarak kızı ile kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve kendisini takip ettiğine dair mesajlar gönderdiğini söylemişti.

3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Mustafa K. İsimli şahsın Temmuz ayı içerisinde bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra Melek Bezaroğlu, isimli şahsa benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlendi.

3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 25 Ağustos tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 26 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

Melek Bezaroğlu'nun şikayeti doğrultusunda konu ile ilgili şahıs hakkında yürütülen tahkikat çerçevesinde, 29 Ağustos tarihinde adli makamlarca yeni bir yakalama kararı çıkartıldı.

3 yıldır ölümle tehdit ediyordu! Eski sevgiliye gözaltı

Mustafa. K. isimli şahıs bugün tekrar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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