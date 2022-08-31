Düzce’de otomobil Melen çayına uçtu! 1 kişi yaralandı

Düzce'de yaşanan kaza, Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Harmankaya'dan Dokuzdeğirmen köyü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Melen Çayı'na uçtu.