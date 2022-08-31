Düzce’de otomobil Melen çayına uçtu! 1 kişi yaralandı
YAŞAM İHA
Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Melen çayına uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından sürücü Ahmet Ç. kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ekiplerin çalışması ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.
Düzce'de yaşanan kaza, Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Harmankaya'dan Dokuzdeğirmen köyü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Melen Çayı'na uçtu.
Kazanın ardından sürücü Ahmet Ç. kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ekiplerin çalışması ile sağlık ekiplerine teslim edildi.
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