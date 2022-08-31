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Erzurum’da ayı istilası! Karınlarını doyurmak için şehre indiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Erzurum’da ayı istilası! Karınlarını doyurmak için şehre indiler

Erzurum'un Şenkaya İlçesinde 20’den fazla ayı çöplüğe indi. Yiyecek arayan ayıların büyüklüğü görenleri etkisi haline alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ERZURUM'DA 20'DEN FAZLA AYI ŞEHRE İNDİ! VİDEO TIKLA İZLE

Erzurum'un Şenkaya İlçesinde bulunan bir çöplüğü yiyecek aramak için ayılar istila etti.

Sayıları 20'yi geçen ayıların büyüklüğü görenleri etkisi altında bıraktı.

Öte yandan ayılar Ukrayna uyruklu Marinna Yanar ve eşi Uğur Yanar'ın cep telefonu kameralarına yansıdı. Marinna Yanar "Ayılar her gün buraya geliyor artık bizim komşumuz oldular" diyerek bir seferde 28 ayı saydıklarını belirtti.

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