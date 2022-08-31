Erzurum’da ayı istilası! Karınlarını doyurmak için şehre indiler

Öte yandan ayılar Ukrayna uyruklu Marinna Yanar ve eşi Uğur Yanar'ın cep telefonu kameralarına yansıdı. Marinna Yanar "Ayılar her gün buraya geliyor artık bizim komşumuz oldular" diyerek bir seferde 28 ayı saydıklarını belirtti.

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