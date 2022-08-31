Denizlerde av sezonu başlıyor! Hasret sona eriyor

Bu yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen Bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.