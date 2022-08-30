Son dakika: İzmir'de helikopter kazası! Yaralı sayısı açıklandı
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı.
Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan kaza, saat 15.00 sularında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı.
Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı. Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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