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Bolu’da iğrenç olay! Köpeğini aracına bağlayıp sürükledi | Emekli öğretmenin ifadesi pes dedirtti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Bolu’da iğrenç olay! Köpeğini aracına bağlayıp sürükledi | Emekli öğretmenin ifadesi pes dedirtti

Bolu'da, emekli bir öğretmen köpeğini aracının arkadasına bağlayarak sürükledi. Düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söyleyen emekli öğretmene 2 bin 43 lira ceza uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Bolu'nun Merkeze bağlı Hamzabey köyü yolunda dün gece, R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, R.B'nin kullandığı aracı durdurdu.

Yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan R.B.'ye 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

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