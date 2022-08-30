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Bayraktar TB2 Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Bayraktar TB2 Kütahya’da rotasını ay yıldızla çizdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet veren Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

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