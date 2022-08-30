İstanbul’da şoke eden görüntüler! Ayamama deresinin rengi değişti
İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülenirken, renk değişiminin çevredeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı.
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Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.
Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.
"KENTİN BİR AYIBIDIR"
Bölge sakinlerinden bir vatandaş, "Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır." diye konuştu.
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