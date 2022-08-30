İstanbul’da şoke eden görüntüler! Ayamama deresinin rengi değişti

"KENTİN BİR AYIBIDIR"

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, "Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır." diye konuştu.