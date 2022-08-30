BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto paralarda meydana gelen volatilite sonucunda zaman zaman borsalara giriş yapmakta sorunlar meydana geliyor. Peki, BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?