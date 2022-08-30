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BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?

BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olarak bilinen BtcTurk'de yaşanan erişim problemi kullanıcıları meraklandırdı. Peki, BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?

BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto paralarda meydana gelen volatilite sonucunda zaman zaman borsalara giriş yapmakta sorunlar meydana geliyor. Peki, BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?

BTCTURK NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

BTCTurk erişim sorunu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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