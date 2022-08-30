Sosyal medyanın konuştuğu kardeşler! İşte Aysima ve Ayşe Mina’nın tıklanma rekorları kıran “Nazende Sevgilim” performansı
Sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri “Nazende Sevgilim” şarkısı milyonlarca kez izlendi.
Amatör şarkı videoları sosyal medyada en çok izlenen videoların başında geliyor.
Bugün ise paylaşılan bir video, tam manasıyla izlenme rekorları kırdı.
Kardeşlerden büyük olan Aysima 8 yaşında ve piyano çalıyor. Aysima'nın kendi adına açılmış bir YouTube kanalı var ve o kanalda performanslarını yayınlıyor.
Küçük kardeş Ayşe Mina ise ablasına vokalde çok başarılı bir şekilde eşlik ediyor.
Ayşe Mina'nın videonun sonlarına doğru yaptığı el hareketleri ise izleyenlerin adeta içini eritti.
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