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Sosyal medyanın konuştuğu kardeşler! İşte Aysima ve Ayşe Mina’nın tıklanma rekorları kıran “Nazende Sevgilim” performansı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Sosyal medyanın konuştuğu kardeşler! İşte Aysima ve Ayşe Mina’nın tıklanma rekorları kıran “Nazende Sevgilim” performansı

Sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri “Nazende Sevgilim” şarkısı milyonlarca kez izlendi.

Amatör şarkı videoları sosyal medyada en çok izlenen videoların başında geliyor.

Bugün ise paylaşılan bir video, tam manasıyla izlenme rekorları kırdı.

Aysima ve Ayşe Mina kardeşler piyano eşliğinde 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı söyledi. Video, Twitter ve Instagramda birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kardeşlerden büyük olan Aysima 8 yaşında ve piyano çalıyor. Aysima'nın kendi adına açılmış bir YouTube kanalı var ve o kanalda performanslarını yayınlıyor.

Küçük kardeş Ayşe Mina ise ablasına vokalde çok başarılı bir şekilde eşlik ediyor.

Ayşe Mina'nın videonun sonlarına doğru yaptığı el hareketleri ise izleyenlerin adeta içini eritti.

Twitter'da kullanıcılar kardeşlerin performanslarıyla ilgili 'sonsuza kadar bu şarkının en iyi versiyonu bu' yorumunu yaptı.

İşte Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin o performansı...

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