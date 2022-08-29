30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ve çeşitli kutlama alanlarında Büyük Taaruzun yıldönümünü anacak vatandaşlar en güzel Atatürk sözleri araştırmalarına başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2022 yılı için gündemdeki yerini aldı. Peki, en güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri...
En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük Taaruzun yıldönümünde kutlanan bu milli bayram ülkenin dört bir yanını Türk bayrakları ile donatıyor. 30 Ağustos mesajı paylaşmak ve göndermek isteyen vatandaşlar Atatürk sözleri ile birlikte paylaşımlarını hazırladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...
30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022
30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
EN GÜZEL 30 AĞUSTOS GÖRSELLERİ VE SÖZLERİ
İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.
Anadolu zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.
Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.
Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyle kaimdir.
Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
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