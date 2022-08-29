Aksaray’da operasyon! Evden çıkanlar şoke etti savunması pes dedirtti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bir ikamete yönelik operasyon gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, beldede bir ikamette silah kaçakçılığı ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 45 yaşındaki Ebubekir B. isimli şahsı ve evini takibe aldı. 3 ay boyunca şahsı ve evini teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma istihbarat ekipleri şahsın suç ve suç unsurlarını bir bir kayda aldı.