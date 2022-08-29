Adana’da şoke eden görüntüler! Otomobilin tavanında yolculuk yaptılar
YAŞAM İHA
Adana’da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da yaşanan olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi.
Adnan Menderes Bulvarı'na gezmeye giden vatandaşlar önce bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yaptığını görüp, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Araç trafiğinin daha fazla olduğu Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan otomobilin bu kez tavanında iki kişinin uzanarak yolculuk yaptığı görüldü.
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