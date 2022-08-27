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Son dakika: Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürüldü! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürüldü! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tribün lideri Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kırşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Görüntülerde Subaşı'nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı'na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar görülüyor.

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