Son dakika: Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürüldü! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ AMİGOSUNUN ÖLDÜRÜLME ANI ORTAYA ÇIKTI / VİDEO

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.