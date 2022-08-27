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Kastamonu'da sağanak nedeniyle köprü zarar gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Kastamonu’da sağanak nedeniyle köprü zarar gördü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle Bağdere köyü köprüsü zarar gördü. Hanönü ilçesine bağlı Bağdere köyünde 2 ev boşaltıldı. Hanönü Belediye Başkanı, yağışla Bağdere çayının taştığını söyledi.

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