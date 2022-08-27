27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da hasta yakını tarafından öldürüldü! Şehit Doktor Ekrem’in adı memleketinde yaşıyor

Konya’da hasta yakını tarafından öldürüldü! Şehit Doktor Ekrem’in adı memleketinde yaşıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
ABONE OL
Konya’da hasta yakını tarafından öldürüldü! Şehit Doktor Ekrem’in adı memleketinde yaşıyor

Konya'da, hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın adı, memleketi Develi ilçesindeki devlet hastanesine verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Temmuz Kayseri mitinginde yaptığı açıklamanın ardından resmi prosedürü tamamlayan yetkililer, Develi Devlet Hastanesi'nin adını, "Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi" olarak değiştirdi. Yeni tabelalar da hastaneye asıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, geçen 7 Temmuz'da, kendisini, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tutan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından, hastanedeki odasında, tabancayla vurularak öldürüldü. Karakaya'nın şehit edilmesi başta tıp camiası olmak üzere Tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

GÖREV ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ VERDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz'daki Kayseri mitinginde, "Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" açıklaması yaptı.

YENİ TABELALAR HASTANEYE ASILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından resmi prosedürü tamamlayan yetkililer, Develi Devlet Hastanesi'nin adını, "Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi" olarak değiştirdi. Sabah'ın haberine göre,yeni tabelalar da hastaneye asıldı. Şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın adı artık kendi memleketindeki 150 yataklı Develi Hastanesinde yaşatılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA