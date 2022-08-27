Konya’da hasta yakını tarafından öldürüldü! Şehit Doktor Ekrem’in adı memleketinde yaşıyor

GÖREV ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ VERDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz'daki Kayseri mitinginde, "Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" açıklaması yaptı.

YENİ TABELALAR HASTANEYE ASILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından resmi prosedürü tamamlayan yetkililer, Develi Devlet Hastanesi'nin adını, "Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi" olarak değiştirdi. Sabah'ın haberine göre,yeni tabelalar da hastaneye asıldı. Şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın adı artık kendi memleketindeki 150 yataklı Develi Hastanesinde yaşatılacak.