Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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