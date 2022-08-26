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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 12:55
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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bayramapaşa'da bir AVM de akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Kafede oturan Beşiktaş Amigosu Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

SEYİT SUBAŞI KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.