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Kartal'da motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Kartal’da motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosikletteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

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