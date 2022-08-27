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Ankara'da feci kaza! 4 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Ankara’da feci kaza! 4 ölü 1 ağır yaralı

Ankara'da çevre yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Çevre Yolu'nda yaşanan kaza Samsun bağlantı kavşağında meydana geldi. Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Miraç Aytaç Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

BAŞKENTTE FECİ KAZA! 4 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI | VİDEO

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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