Çanakkale’de kargo gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışması devam ediyor

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyreden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıköy" adlı kargo gemisi, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen bri sebeple karaya oturdu.