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Bilecik'te sel! O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Bilecik’te sel! O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarı boğaz Köyü’nde aşırı yağıştan ötürü köy içinden geçen Kavak Deresi’nde taşkın meydana geldi. O anlar bir köylünün cep telefonu kameralarına an ve an yansıdı.

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