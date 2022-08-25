İstanbul’da ilginç olay! Yaşlı kadın yürekleri ağza getirdi

"GÜYA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Eser A., "Ben önce intihar ediyor sandım koştum geldim. Kendisinin de zaten akıl sağlığında sorun olduğunu düşünüyorum. Kilitli kaldığını söyleyip camdan aşağı atlamaya kalkmış. Tabi tehlikeli bir durum olduğu için itfaiye polis geldi. Evindeki bütün kapılarında 3 ayrı kilit olduğunu söylerler. O yüzden kapılar da açılamıyor. Büyük bir tehlike yaşandı. Ama sağ olsun itfaiye eri onu içeri soktu buradan sonrası polis ve sağlıkçıların işi belki bir hastaneye falan yatırırlar. Birkaç parça bezi birbirine bağlayıp koltuk değneklerini de ucuna bağlamış ve oradan ineceğini söylemiş. Mahalledekilere 'Ben buradan atlıyorum siz beni tutun, ilaç içmem lazım suyum yok' diye bağırmış. Akıl sağlığının çok da yerinde olmadığını anlayabiliriz. Güya kaçmaya çalışmış. Normalde kimseyi evine almayan, 3 ayrı kilidi olan bir hanım. Filmlerden etkilenmiş gibi gözüküyor. Bu kadar şeyin arasında bunu akıl edebilmesi de iyi ama sonucu çok kötü olabilirdi. İnsanların ona bağırmasıyla durdu yoksa kendini aşağı atacaktı. Neyse ki şimdi durumu iyi. 80'li yaşlarında diye biliyorum. Almanya'da yaşamış, çok çileler çekmiş, parayı zorlukla kazanmış. Belki de paraya düşkünlüğü bundandır, bu yüzden bu çelik kapıları yaptırmıştır. Bazen çatılara çıkıp bir şeyler falan da atıyor, çok normal davranışları yok. Burada da yalnız yaşıyor, kimseyi almıyor yanına" dedi.