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Bahçelievler’de kan donduran vahşet! 2 çocuk babası eşinin gözleri önünde öldürüldü! Cinayetin sebebi şoke etti!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Bahçelievler’de kan donduran vahşet! 2 çocuk babası eşinin gözleri önünde öldürüldü! Cinayetin sebebi şoke etti!

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki çocuk sahibi Temel Arslan, gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardığı grup tarafından katledildi. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sularında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde gerçekleşti. İki çocuk babası 38 yaşındaki Temel Arslan, eşi N.A. ve Zafer Mahallesi'ndeki evlerindeyken camlarının önüne 4 kişilik grup toplandı.

GÜRÜLTÜ YAPMAMALARI İÇİN UYARDI

Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince N.A, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. N.A.'ya aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti.

SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi N.A. ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan'a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

KOCASI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan kavganın ardından Temel Arslan evine doğru gitti. Oradan uzaklaşan gençler bir arka sokağa doğru gitti. Temel Arslan eline aldığı silahla sokakta grubu aramaya başladı. Sokağın başında karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Temel Arslan eşinin gözleri önünde başından vuruldu. Arslan kanlar içinde yere yığılırken eşi N.A. feryat ederek yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Temel Arslan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca ve kovan bulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de topladı. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları araştırmada, grup içinden Temel Arslan'a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.'yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.

"BİR CAN BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir kişi, "Önce sözlü münakaşalar yapılmış, yarım saat sonra münakaşanın devamı gerçekleşmiş. O esnada gençlerden biri silah gösterip tehditkâr konuştu. Sonrasında vefat eden kişi evine gitti, silah almaya gittiğini düşünen gençler kaçtı. Elinde silahla evinden çıkan kişi gençleri aramaya başladı. 2-3 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Gençler merdivenlerde oturup gece saat 02.00'ye kadar sohbet ediyorlar ama o saatte olmayacak şeyler. Vefat eden kişinin eşi gençleri uyarınca bunların zoruna gidiyor, olay o şekilde başlıyor." diye konuştu. Temel Arslan'la aynı apartmanda oturan komşusu da, "Sevilen bir insandı. Ama bunlardan çok rahatsızız. Sadece bunlar değil başkaları da var. Devamlı geliyorlar, camına vuruyorlar. Kaç defa polise şikâyette bulundu. Bir uyarıyla olay bu duruma geldi. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

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