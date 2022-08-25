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İstanbul’da İETT otobüsü geçti yol çöktü! Otobüsün ön lastikleri göçüğe girdi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İstanbul’da İETT otobüsü geçti yol çöktü! Otobüsün ön lastikleri göçüğe girdi

İstanbul’da İETT otobüsünün ön lastikleri göçüğe girdi. Yoğun sağanak yağışın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri adeta zemine gömüldü. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda sabah saat 08.00 sularında İETT otobüsü seyir halindeyken yoldaki rögar çöktü. Otobüsün ön lastikleri göçüğe düştü.

Otobüs şoförü aracını geriye alıp yolcuları tahliye etti. Yolcular panik içerisinde kaçışırken, polis merkezinden gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çekilirken belediye ekipleri yolu düzeltmek için çalışma başlattı.

Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

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