Son dakika hava durumu: Sağanak yağış aralıksız sürecek! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, çok sayıda il için yeni uyarılarda bulunuldu.

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sel uyarısında bulunulurken önümüzdeki 5 günün hava durumu paylaşıldı.