Son dakika hava durumu: Sağanak yağış aralıksız sürecek! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde süren şiddetli yağmurun süreceği belirtirken çok sayıda il için sel uyarısı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere farklı illeri etkisi altına alacak sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, çok sayıda il için yeni uyarılarda bulunuldu.
Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sel uyarısında bulunulurken önümüzdeki 5 günün hava durumu paylaşıldı.
SARI KODLU UYARI
Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın için, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu çevre iller için 'Sarı Kod'lu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos 2022 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerindeki Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Cuma günü saat 11.00 ile 22.00 arasında beklenen şiddeti kuvvetli yağışın, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, sel, su baskınına sebep olabileceği, bunlar için önlem alınması gerektiği ifade edildi.
EVLERİ SU BASTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Edirne'de yollar suyla kaplandı, bazı evleri su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak yağış, akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde etkili oldu. Edirne'de yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı. Dilaverbey Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde bazı evleri su bastı. AFAD ekipleri, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulundu, tahliye çalışması yaptı.
YOLLAR NEHRE DÖNDÜ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur yolları göle çevirdi. Birçok araç sürücüsü ve vatandaş yollarda mahsur kalarak zor anlar yaşadı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde birçok alan sular altında kaldı. Veliköy Mahallesi'nde ana cadde nehre dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre Marmara'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyordu. AFAD tarafından sel, yıldırım ve dolu beklentisi günler öncesinden vatandaşlara iletilirken, bugün başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok alan sular altında kaldı. Yağış nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri yollarda esir kaldı.
ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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