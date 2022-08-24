İstanbul’da şoke eden olay! Mekana almayan kişiyi bıçakladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de geçen ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekana gelen K.M., mekanın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir şahıs hızla sokağın içerisine girerek mekana doğru yürümeye başladı. Mekanın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanarak neye uğradığını şaşıran K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.