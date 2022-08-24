İstanbul’da şoke eden olay! Mekana almayan kişiyi bıçakladı
İstanbul’da geçen ay alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasında yansırken, Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de geçen ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekana gelen K.M., mekanın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir şahıs hızla sokağın içerisine girerek mekana doğru yürümeye başladı. Mekanın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanarak neye uğradığını şaşıran K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.
ARKASINDAN YAKLAŞIP DEFALARCA BIÇAKLADI
Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.
SALDIRGANI GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MEKANDA BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA
Beyoğlu'nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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