Son dakika: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM saat vererek uyardı: Sağanak ve dolu geliyor
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Yağmur kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
EDİRNE
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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